Минус 10%: в Кузбассе упали цены на топливо на 43 заправках

В Кузбассе снизились цены на топливо. Как сообщает Минпромторг Кузбасса, региональный оператор сети заправок принял решение снизить розничные цены на бензин на 10%.

– Цены снижены на АЗС компании на всей территории области, – отметили в Минпромторге Кузбасса.

Это сделано в рамках соглашения с Минпромторгом Кузбасса о добровольном ограничении розничных торговых надбавок. Кроме того, на решение повлияло сезонное изменение ситуации на топливном рынке, а также меры по повышению эффективности операционной деятельности компании.

Выяснилось, что оператор – крупнейший независимый в Кузбассе. Компания эксплуатирует 43 заправки в регионе.

На заправках представлена одна из самых широких линеек топлива в Кузбассе. Топливо соответствует стандарту Класса 5.

По словам представителей Минпромторга, снижение цен – это результат договорённостей с региональным оператором. Так что автомобилистам стоит присмотреться к ценникам – там стало дешевле.