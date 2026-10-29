Кемеровчанам на полдня отключат свет – список адресов

В понедельник, 2 ноября, в нескольких районах Кемерова отключат свет.

– 2 ноября (понедельник) в связи с ремонтом оборудования будет приостановлена подача электроэнергии, – сообщает СКЭК.

С 09:00 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:

улица Орджоникидзе, 3, 5, 7;

Притомская Набережная, 11, 13;

улица Серебряный бор, 13, 13а, 15, 15а;

ж.р. Кедровка: улица Еловая, дома с 12 по 22г и с 28 по 32а.

Ещё по двум адресам отключение запланировано на вторую половину дня. С 13:30 до 16:00 без света останутся дома № 34, корпус 1 и корпус 2 на проспекте Химиков.

Жителям указанных домов рекомендуют заранее учесть временное отключение при планировании дел.

Напомним, ранее в кузбасском городе произошло аварийное отключение электроэнергии – без света остались тысячи жителей, детсады и школа.