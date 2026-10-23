Тысячи кузбассовцев, детсады и школа внезапно лишились света

В кузбасском округе произошло аварийное отключение электроэнергии, экстренные службы бросились устранять поломку.
Рано утром в пятницу, 23 октября, в Ленинск-Кузнецком округе пропал свет, сообщает областное МЧС.
– Под отключение попадают 54 многоквартирных жилых домов, 4 детских сада и 2 школы: всего – 6331 человек, из них 851 ребёнок, – уведомляет ведомство.
Аварийные бригады ООО "Горэлектросеть" и ООО "СКЭК" бросились устранять причины аварии, а МЧС контролировало процесс.
Прямо перед публикацией материала информационно-диспетчерский центр ЖКХ сообщил, что восстановительные работы завершены, электроснабжение восстановлено.