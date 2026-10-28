"Угроза жизни": от "Северного Кузбасса" через суд требуют уголь для котельных

Сегодня, 28 октября, в суд поступил иск к АО "Северный Кузбасс" с требованием обязать компанию обеспечить котельные Берёзовского необходимым запасом угля на весь отопительный сезон 2026–2027 годов.

Ранее проверка выявила нарушения соблюдения законодательства о теплоснабжении. По данным МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба" Берёзовского городского округа, с 19 по 28 октября 2026 года компания не обеспечила нормативный запас топлива на своих котельных.

– Отсутствие необходимого запаса может привести к остановке котельных, создать угрозу жизни и здоровью жителей Берёзовского городского округа и нарушить их право на качественное теплоснабжение, – сообщает объединённый пресс-центр судов Кузбасса.

На момент публикации суд только получил исковое заявление.

Напомним, ранее стало известно, что гендиректора "Северного Кузбасса" Станислава Лупия, обвиняемого в невыплате зарплаты на 650 млн рублей, посадили под домашний арест. Также редакция VSE42.RU писала – что теперь скандальная компания обещает своим сотрудникам, которые сидят без денег.