В Кузбассе гендиректора скандальной шахты отправили под домашний арест

Гендиректора шахты "Северный Кузбасс" Станислава Лупия посадили под домашний арест. Сегодня, 22 октября, такое решение принял Центральный районный суд Кемерова.

По версии следствия, с февраля по сентябрь 2026 года руководитель компании не выплатил зарплату 1408 сотрудникам, хотя у предприятия была финансовая возможность рассчитаться с работниками. В результате задолженность превысила 807 млн рублей.

Кроме того, руководитель допустил завышенное премирование сотрудников на сумму более 400 млн рублей, злоупотребив полномочиями. Ещё одно обвинение касается сокрытия денежных средств на сумму свыше 2 млрд рублей, за счёт которых должны были взыскиваться налоги и другие обязательные платежи.

До этого Станислав Лупий находился под подпиской о невыезде.

– По итогам рассмотрения, судом удовлетворено ходатайство следователя, обвиняемому изменена ранее избранная мера пресечения на домашний арест сроком до 20.12.2026, – сообщает объединенный пресс-центр судов Кузбасса.

Постановление суда на момент публикации не вступило в законную силу.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что скандального кузбасского угольщика хотят запереть дома и обанкротить.