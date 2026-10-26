Скандальному "Северному Кузбассу" оттягивают конец – что компания обещает теперь

Гипотетическое банкротство АО "Угольная Компания "Северный Кузбасс" отложено до 2 декабря, сообщает бизнес-портал "Авант-Партнёр". На эту дату теперь назначено рассмотрение вопроса в Кемеровском арбитражном суде. Связано это с тем, что ещё даже не проведено первое собрание кредиторов, на котором нужно или определиться с последующей процедурой банкротства, или высказаться за мировое соглашение.

Наблюдение в "Северном Кузбассе" ввели в июне, судебное разбирательство о банкротстве тогда назначили на август, но дату перенесли.

Обездоленные сотрудники компании продолжают заваливать жалобами губернатора Илью Середюка в соцсетях. Представитель АО "УК Северный Кузбасс" в понедельник, 26 октября, снова заявил, что зарплату когда-нибудь выплатят.

– Задолженность по заработной плате будет погашаться по мере поступления денежных средств от контрагентов за отгруженную продукцию и оказанные услуги. Поступающие средства будут направляться в первоочередном порядке на расчеты с работниками по заработной плате и иным установленным выплатам, – сказали в компании.

Тот же представитель заверяет, что предприятие продолжает работать в штатном режиме, принимает меры для исполнения текущих обязательств и мобилизации денег для расчётов с работниками.

Тем временем в паблике "Инцидент Кузбасс" сообщают, что горняков якобы заставляют подписывать подозрительную расписку.

– В рабочей группе все начали писать и рассказывать, что их вызывают и прям заставляют писать расписку об отсутствии претензий. Плюс ещё якобы мы должны подтверждать, что зарплату получаем, – гласит анонимное сообщение.

Достоверность этой жалобы не подтверждена, "Северный Кузбасс" её не комментировал.

Напомним, гендиректора "Северного Кузбасса" Станислава Лупия, обвиняемого в невыплате зарплаты на 650 млн рублей, посадили под домашний арест. Налоговая также требует признать бизнесмена банкротом.