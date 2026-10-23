Священник назвал единственную комнату, где нельзя вешать иконы

Как рассказал в беседе с изданием "Абзац" иеромонах Феодорит (Сеньчуков), разместить икону можно в любой комнате, но не в туалете. Кладовку, по его словам, тоже обычно не выбирают для образов святых: туда заходят нечасто.

– В туалете икону размещать нежелательно. А в остальных местах можно. В любой комнате, в том числе на кухне, – сказал иеромонах.

Если подходящего уголка дома не нашлось, икону допустимо поставить на подоконнике. Но лучше, как советует священник, найти место, где будет удобно молиться и обращаться к Богу. При этом собеседник СМИ добавил, что отдельной молитвы для размещения икон не существует.