Секрет молодости и здорового сердца скрывается в костях дешевой рыбы - о чем речь

По словам специалиста, многие ошибочно полагают, что полезная еда обязательно стоит дорого. Обычная мойва доказывает обратное: за скромные деньги человек получает концентрат витаминов, минералов и жирных кислот.

– Главное – правильно подойти к процессу приготовления, не пренебрегая употреблением рыбы целиком, ведь именно в костях и чешуе скрывается кладезь элементов, необходимых нашему скелету и сосудам, – говорит врач Надежда Долгих.

Несмотря на небольшие размеры, эта рыба ведет себя как настоящий хищник. Она обитает в северо-западных акваториях Охотского моря: ее косяки встречаются возле Шантарских островов, в Удской губе и бухте Аян. Название "мойва" имеет карело-финские корни и переводится как "небольшая рыбка для приманки".

Биохимический состав мойвы отличается насыщенностью. Порция весом 85 граммов покрывает почти треть суточной потребности взрослого человека в белке, при этом калорийность у рыбы минимальная. В ней содержатся фосфор, селен, витамин B12, марганец и омега-3, а также цинк, магний и кальций.

– Подобное сочетание превращает скромный продукт в мощный инструмент поддержания хорошего самочувствия.

Регулярное употребление этой рыбы запускает в организме целый ряд положительных изменений. Селен и витамины группы B ускоряют регенерацию кожи, разглаживая морщины. Омега-3 снимает воспаления кожи головы и придает волосам блеск. Фосфор отвечает за преобразование пищи в энергию и обеспечивает бодрость. Кальций и магний поддерживают нервную систему и помогают выработке серотонина, что способствует крепкому сну. Калий снижает сосудистое напряжение, а полиненасыщенные кислоты выравнивают холестериновый баланс. Комплекс минералов защищает от остеопороза, а селен нейтрализует окислительный стресс.

Что касается приготовления, традиционный способ – обжарка на сковороде или во фритюре с панировкой. Достаточно удалить внутренности, оставив голову, чешую и скелет. Под воздействием высокой температуры косточки становятся мягкими и хрустящими. Об этом пишет Transsibinfo.com.

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