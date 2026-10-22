Минтай, камбала и сельдь: что приготовить из доступной рыбы осенью

Осенью рыба набирает жир, а значит, становится вкуснее и полезнее: в ней больше омега-3, витаминов и микроэлементов. Для тех, кто следит за здоровьем и бюджетом, октябрь – идеальный сезон, ведь даже недорогие виды рыбы сейчас раскрываются на максимум.



В этом году цены выросли даже в регионах промысла. Причина – неудачная лососевая путина. Так, на Дальнем Востоке горбуша стоит от 500 до 790 рублей за килограмм, кета – от 480 до 670, сима – от 850. В начале года эти же виды продавались заметно дешевле, так что даже местные жители удивляются ценникам.



При этом в регионах по-прежнему выгоднее, чем в столице. Например, килограмм филе минтая можно взять от 664 рублей, тогда как в Москве и области за него просят больше 1000. Кета в центральной части России (мороженая, без внутренностей) обойдется примерно в 930 рублей за килограмм. А по социальной программе "Приморская рыба" навагу продают по 129,99 рубля за килограмм, минтай без головы – по 139,99, камбалу – по 209,90. Это делает простую белую рыбу в местах вылова одной из самых дешевых в стране.



Жителям центральной России совет простой: если нет возможности покупать дальневосточную рыбу напрямую, выбирайте недорогие виды – минтай, камбалу или сельдь. Они остаются доступными, в отличие от лососевых, которые в этом году сильно подорожали.



Рецепты для осеннего стола



Минтай в капустных конвертах. Потребуется 300 г филе минтая, 8 капустных листьев, два помидора, луковица, 100 г сметаны, чайная ложка горчицы в зернах, укроп, соль и перец. Капустные листья нужно на пару минут опустить в кипяток, чтобы они стали мягкими. Филе нарезать кусочками, смешать с помидорами, луком и зеленью, добавить сметану с горчицей. Завернуть начинку в листья, выложить в форму швом вниз и запекать под фольгой при 180 градусах около получаса. За пять минут до готовности фольгу снять, чтобы блюдо подрумянилось.



Камбала с картофелем и луком. Понадобится тушка камбалы весом около 500 г, 5–6 картофелин, крупная луковица, половина лимона, оливковое масло, соль, перец и зелень. Картошку нарезать кружочками, лук – полукольцами, выложить на дно формы, сбрызнуть маслом и посолить. Сверху положить рыбу, сделать надрезы и вставить в них дольки лимона. Запекать при 190 градусах 40–45 минут. Тонкие кости камбалы легко отделяются, а мясо получается нежным и сладковатым.



Сельдь с тыквой в сметане. Нужно 400–500 г филе сельди, 300 г тыквы, крупная луковица, 200 г сметаны, растительное масло, соль, перец, паприка и зелень. Тыкву нарезать кубиками, лук – полукольцами. Лук обжарить до прозрачности, добавить тыкву с паприкой и тушить 5–7 минут. Сметану развести водой и влить к овощам. Сверху выложить куски сельди, накрыть крышкой и тушить на минимальном огне 15–20 минут. В горячем блюде сельдь раскрывается с новой стороны: она жирная, сочная и хорошо сочетается со сладкой тыквой.



Даже при высоких ценах на красную рыбу отказываться от рыбного стола не стоит. Минтай, камбала и сельдь остаются доступными, а осень – лучшее время, чтобы разнообразить меню без удара по бюджету. Об этом пишет "Восток-Медиа".