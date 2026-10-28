Учителя Кузбасса получили внезапные привилегии

Педагоги Кузбасса могут бесплатно скачать или читать онлайн 30 книг разных жанров – от современных романов до научно-популярной литературы. О всероссийской акции сообщило Министерство образования региона.

Книжный подарок подготовили специально для учителей к каникулам, чтобы они могли отдохнуть от учебных материалов и уделить время личному чтению. Подборка доступна в "Сферуме".

Чтобы получить книги, педагогам нужно отсканировать QR-код, подтвердить свой статус в "Сферуме" и добавить понравившиеся издания в библиотеку.

– Книжный подарок для учителей реализуется в рамках Указа Президента России "О дополнительных мерах поддержки учителей", – уточнили в ведомстве.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что в российских школах катастрофически не хватает учителей.