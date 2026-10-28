Телефон как щит: почему мы не можем отложить гаджет ночью и нормально уснуть

Психолог София Касимова объяснила россиянам, что за бессонницей может стоять психическая перегрузка.
Бессонница не сводится к тому, что никак не получается заснуть. Человек попадает в круг: переживания о том, что будет завтра, не дают ему успокоиться вечером. Нередко уснуть мешают слишком возбуждённая нервная система и неудачные привычки перед отходом ко сну.
В беседе с "Радио 1" психолог и телесно-ориентированный специалист София Касимова поделилась основными причинами бессонницы, которые она замечает в работе с клиентами.
Неосознанный протест
За ним стоит желание чувствовать, что сам распоряжаешься своей жизнью.
– Работать ночью и спать до обеда – бессознательно создает ощущение "я хозяин своей жизни, могу делать, что хочу". Получается, бунтарство против режима. Ночная активность здесь выступает не физиологической потребностью, а способом вернуть себе субъектность – пусть и в ущерб сну, – отметила эксперт.
Психическая перегрузка
Это более тревожный вариант, который может проявляться и в привычке подолгу сидеть в телефоне. Мозг не засыпает, потому что пытается спрятаться от напряжения, навязчивых мыслей и происходящего вокруг. Поэтому телефон здесь скорее сигнал проблемы, чем её источник: через него мозг старается уйти от того, с чем пока не может справиться. А за умом, который никак не успокоится и не даёт уснуть, стоят тревога, страхи и стремление всё контролировать.
– То есть за невозможностью заснуть часто стоит не режим, а нерешённые эмоциональные состояния, – пояснила Касимова.
Как с этим справиться?
По словам психолога, во сне тело восстанавливается, а мы словно собираемся заново. Когда проблема связана с психологическим состоянием, а не с биохимией или хронотипом, работа со специалистом может помочь быстро её решить.
Ещё один вариант – пройти MEQ и MCTQ, честно отвечая на вопросы. Благодаря этим опросникам можно понять, действительно ли у вас биологически поздний хронотип или просто нарушился режим. Это принципиально разные ситуации, и подход к ним будет разным.