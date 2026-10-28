Телефон как щит: почему мы не можем отложить гаджет ночью и нормально уснуть

Бессонница не сводится к тому, что никак не получается заснуть. Человек попадает в круг: переживания о том, что будет завтра, не дают ему успокоиться вечером. Нередко уснуть мешают слишком возбуждённая нервная система и неудачные привычки перед отходом ко сну.

В беседе с "Радио 1" психолог и телесно-ориентированный специалист София Касимова поделилась основными причинами бессонницы, которые она замечает в работе с клиентами.