Оставила без денег почти две сотни человек: в Кузбассе осудили директрису

В Кузбассе директор коммерческой организации признана виновной в невыплате зарплаты работникам. Как сообщает прокуратура Кемеровской области – Кузбасса, суд вынес обвинительный приговор по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

Выяснилось, что с декабря 2025 года по март 2026 года осуждённая не выплатила зарплату и другие установленные законом выплаты 190 работникам. Сумма задолженности превысила 14 млн рублей. При этом реальная финансовая возможность погасить долг у неё была.

Чтобы возместить ущерб, на расчётные счета и имущество организации, а также на имущество самой осуждённой стоимостью более 96 млн рублей наложили арест.

– С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей, – отметили в Прокуратуре Кемеровской области.

Окончательное восстановление прав работников находится на контроле прокуратуры города Топки.

Ранее VSE42.RU сообщал о другом кузбасском директоре, который тоже оставил без зарплаты сотни людей. Тогда ради погашения долга арестовали имущество почти на полмиллиарда.