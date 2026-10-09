Под арестом 468 млн: гендиректор ответит за долги перед кузбассовцами

39-летнего гендиректора угледобывающей организации в Кузбассе обвиняют в невыплате зарплаты 1115 работникам.
Как сообщили в Следкоме Кузбасса, завершилось расследование уголовного дела о невыплате зарплаты. Обвиняемый – 39-летний генеральный директор одной из угледобывающих организаций.
Его обвиняют в том, что он больше трёх месяцев платил людям частично, а больше двух месяцев – вообще ничего. И это привело к тяжким последствиям. Как считает следствие, с октября по ноябрь 2025 года обвиняемый не выплатил зарплату и другие положенные по закону выплаты 1115 работникам. Перед ними накопился долг – больше 150 млн рублей.
– При этом фигурант имел реальную финансовую возможность ее погашения, – отметили в Следкоме РФ.
Чтобы приговор потом исполнили, суд по ходатайству следствия арестовал имущество организации и обвиняемого. На сумму больше 468 млн рублей.
В рамках расследования поговорили с больше чем 340 работниками и должностными лицами. Изъяли нужные документы. Провели компьютерно-технические и бухгалтерские экспертизы. Объём дела составил 35 томов.
Помогали следствию сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кузбассу. В результате часть долга удалось закрыть. Работникам выплатили 119 млн рублей.
Доказательств хватает. Дело с обвинительным заключением ушло в суд.
Напомним, что это не единственный случай в регионе за последнее время. Ранее VSE42.RU сообщал, что бывшего генерального директора по финансам другой угледобывающей организации отдали под суд за долги перед 524 работниками.