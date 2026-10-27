Кузбассовцы "вычислили" смерть матери каннибала Спесивцева

Зловещая история лютого кузбасского маньяка-каннибала будоражит умы людей до сих пор. На этот раз бдительные сибиряки заявили, что мать людоеда мертва.
По соцсетям и СМИ разлетелась история о том, что Людмила Спесивцева – мать новокузнецкого каннибала Спесивцева, убившего и съевшего как минимум 15 человек, – мертва.
Поводом так думать стало то, что в базе судебных приставов не нашлось исполнительного производства в отношении 87-летней женщины. При этом на зловещем сыне этих производств якобы прибавилось.
Чтобы прояснить ситуацию, редакция VSE42.Ru обратилась непосредственно в кузбасское УФССП. Из ответа стало ясно, что ничего не ясно.
– Исполнительные документы в отношении Спесивцевой Людмилы – матери Александра Спесивцева в подразделения Главного управления не поступали, исполнительные производства не возбуждались. Сведениями о смерти Спесивцевой Людмилы Главное управление не располагает, – говорится в ответе на запрос.
Также управление не располагает сведениями о задолженностях матери и возможных перешедших долгах на сына-маньяка.
Напомним, Спесивцев орудовал в Новокузнецке в 1990-х. Каннибал выбирал в качестве жертв тех, кто слабее – женщин и детей. Их он заманивал к себе домой, жестоко убивал, расчленял и закапывал по частям в разных районах Новокузнецка. В июне 1996 года в реке Абе было обнаружено большое количество фрагментов человеческих тел. В 2020 году сообщалось, что людоед содержится в спецлечебнице в городе Камышин, Волгоградская область. Более того, Спесивцева признали инвалидом второй группы, ему даже стали выплачивать пенсию.
Юные блогеры продолжают штурмовать квартиру Спесивцева в Новокузнецке, а соседи этим крайне возмущены.