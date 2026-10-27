Кузбассовцы "вычислили" смерть матери каннибала Спесивцева

По соцсетям и СМИ разлетелась история о том, что Людмила Спесивцева – мать новокузнецкого каннибала Спесивцева, убившего и съевшего как минимум 15 человек, – мертва.

Поводом так думать стало то, что в базе судебных приставов не нашлось исполнительного производства в отношении 87-летней женщины. При этом на зловещем сыне этих производств якобы прибавилось.

Чтобы прояснить ситуацию, редакция VSE42.Ru обратилась непосредственно в кузбасское УФССП. Из ответа стало ясно, что ничего не ясно.

– Исполнительные документы в отношении Спесивцевой Людмилы – матери Александра Спесивцева в подразделения Главного управления не поступали, исполнительные производства не возбуждались. Сведениями о смерти Спесивцевой Людмилы Главное управление не располагает, – говорится в ответе на запрос.

Также управление не располагает сведениями о задолженностях матери и возможных перешедших долгах на сына-маньяка.