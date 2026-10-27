Всего один на весь Кузбасс: в МЧС рассказали о судоводителе, который отличился

В Кузбассе в 2026 году выявили всего один случай управления маломерным судном в состоянии алкогольного опьянения. Об этом журналисту VSE42.RU рассказал заместитель руководителя территориального органа ГУ МЧС России по Кузбассу, главный государственный инспектор по маломерным судам Кемеровской области Ярослав Максимов.

При этом в предыдущие годы подобных нарушений в регионе было больше.

– Я связываю это с тем, что население информируют об ужесточении мер ответственности за такие нарушения. Более строгие меры применяют как с нашей стороны, так и со стороны судебных органов, – рассказал сотрудник МЧС.

По словам инспектора, в последние годы участились случаи, когда судовладельцев-нарушителей лишают всех видов прав, которые у них имеются.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о трагическом случае – мужчина решил переплыть осенью Томь и умер. Также стало известно, сколько человек погибли на воде за сентябрь-октябрь в регионе.