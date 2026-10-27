"Обернулась – а его уже не было": пара решила переплыть осенью Томь – мужчина умер

В сентябре 2026 года под Кемеровом в районе Пугачей при попытке переплыть Томь утонул пьяный мужчина. О трагическом происшествии журналисту VSE42.RU рассказал Ярослав Максимов, заместитель руководителя территориального органа ГУ МЧС России по Кузбассу, главный государственный инспектор по маломерным судам Кемеровской области.

По словам инспектора, трагедия произошла после закрытия купального сезона, когда вода уже была достаточно холодной.

– В этом году в сентябре был случай, когда мужчина в алкогольном опьянении совместно с женщиной решили переплыть Томь. Женщина испугалась и вернулась на берег, а когда она добралась до суши и обернулась – мужчины уже не было, он утонул, – рассказал сотрудник МЧС.

Как отметил Максимов, подобные случаи происходят в Кузбассе каждый год. Люди в состоянии алкогольного опьянения переоценивают свои возможности и не учитывают опасность купания в холодной воде.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что на водоемах региона за осень погибли 5 человек.