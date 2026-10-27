Губы — не сухарики: дерматолог объяснила, как спасти обветренную кожу зимой

В беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" дерматолог Анна Большакова отметила, что осенью и зимой губы трескаются из-за холода, ветра, перепадов температур и сухого воздуха от отопления. Эксперт дала рекомендации по уходу за кожей в этот период.

Почему нельзя облизывать и кусать губы

Слюна не увлажняет. В ее составе есть вещества, которые сильно раздражают кожу. Привычка кусать губы и сдирать корочки наносит микротравмы и только усиливает воспаление.

– Слюна не только не увлажняет и не смягчает кожу, но оказывает еще большее сопротивление, потому что в составе слюны очень много различных веществ, раздражающих наши губы, – сказала собеседница СМИ.

Как правильно защищать кожу

Используйте плотные бальзамы с вазелином, ланолином или пантенолом. Наносите их перед выходом на улицу и в помещениях с сухим воздухом. При раздражении категорически запрещено использовать скрабы или растирать губы зубной щеткой.

Когда обращаться к врачу

Запишитесь к специалисту, если обычные средства не помогают. Тревожные симптомы: глубокие трещины, покраснение вокруг рта и появление корочек необычного цвета.