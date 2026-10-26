Коньячные бриллианты – ювелирный тренд осени: какие еще украшения точно привлекут внимание

Представитель бренда "Алькор" Полина Горькова рассказала журналисту VSE42.RU, какие изделия стали актуальными осенью 2026 года.

По словам эксперта, в этом сезоне привычные украшения уступают место настоящим ювелирным "арт-объектам". В моде объем, сложная геометрия и необычные силуэты: кольца становятся шире, серьги напоминают небольшие скульптуры, а строгую симметрию сменяют плавные изгибы и динамичные линии.

– При этом сложный дизайн не обязательно выглядит массивно: открытые элементы, плавные изгибы и воздушные переплетения помогают сохранить визуальную легкость, – уточнила специалист.

Еще один тренд осени – сочетание разных оттенков металла в одном изделии. Например, красное и белое золото создают контраст, подчеркивают линии украшения и делают его дизайн более выразительным.

Цвет в более сложном прочтении тоже возвращается в ювелирную моду. В тренде глубокие оттенки драгоценных камней, плавные цветовые переходы и сочетания, которые меняются в зависимости от освещения. Отдельное внимание привлекают крупные цветные вставки, способные стать главным акцентом образа.

– Например, изделия с коньячными бриллиантами могут стать дополнением к осеннему гардеробу, – подчеркнула Горькова.

Не сдает позиций и многослойность. Причем речь не только о сочетании нескольких колец, цепочек или браслетов. Сами украшения становятся сложнее: в них соединяются гладкие и фактурные поверхности, пересекающиеся линии, подвижные детали и каскадные элементы. Даже одно такое изделие может заменить несколько аксессуаров и задать настроение всему образу.

– Лаконичность остается актуальной, но становится интереснее: простые формы дополняются выразительными дизайнерскими деталями, – подытожила эксперт.

Напомним, ранее дизайнер одежды раскрыл кузбассовцам секрет стильного осеннего образа и назвал трендовые цвета этого сезона.