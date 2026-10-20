"Хватит кутаться как капуста": дизайнер объяснил, как эффектно сочетать теплые вещи

Осенний гардероб – это всегда тонкая игра на контрастах фактур, сложной палитре и желании укутаться во что-то уютное без ущерба для эстетики. Главный секрет стильного образа заключается в грамотном сочетании вещей. Об этом дизайнер одежды и преподаватель курсов шитья Константин Томашевский рассказал журналисту VSE42.RU.

По словам специалиста, с наступлением холодов многослойность становится одним из главных инструментов в одежде. Она позволяет сочетать привычные базовые вещи так, чтобы образ выглядел продуманным, а не перегруженным.

– Забудьте о правиле капусты, где вещи просто наслаиваются друг на друга в произвольном порядке, – подчеркнул дизайнер.

Как отметил эксперт, здесь важна тонкая игра контрастов. Например, тонкий кашемировый водолаз можно дополнить плотным твидовым пиджаком, а сверху надеть объемное пальто с четкой линией плеч.

Еще один прием – сочетание разных фактур. Гладкая кожа хорошо смотрится рядом с пушистым мохером, а благородная шерсть – с легким хлопком.