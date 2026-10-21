Добавьте этот цвет – и образ станет роскошнее: дизайнер назвал тренды осени-2026

Дизайнер одежды и преподаватель курсов шитья Константин Томашевский рассказал журналисту VSE42.RU, какие цвета стоит добавить в гардероб этой осенью и как сочетать их, чтобы образ выглядел стильно и дорого.

– Забудьте про банальную скуку и унылые серые дождевые краски; современная мода предлагает нам глубокую, сложную и невероятно благородную гамму, которая работает как дорогой парфюм – ненавязчиво, но очень уверенно, – отметил эксперт.

Главным фаворитом сезона стал цвет горького шоколада. По словам дизайнера, он практически вытеснил привычный чёрный из верхней одежды и костюмных комплектов. Коричневый делает образы мягче и теплее, сохраняя при этом сдержанность и элегантность.

В числе актуальных оттенков также глубокий оливковый и серый графит. Их предлагают сочетать с тёплыми медовыми тонами: контраст холодных и согревающих цветов помогает сделать осенний гардероб выразительнее.

Отдельного внимания заслуживают терракотовый и приглушённый бордовый. Эти оттенки особенно хорошо раскрываются на фактурных материалах – шерсти, кашемире и коже.

– Секрет стильного осеннего гардероба сейчас кроется в монохроме или мягких переливах родственных оттенков, – поделился Томашевский.

Чтобы образ в единой гамме не выглядел однообразным, дизайнер советует играть на контрасте фактур: сочетать гладкий шёлк с объёмной вязкой, а матовую кожу – с мягким твидом. Такой приём добавляет комплекту глубины и делает его визуально дороже.

Напомним, ранее дизайнер объяснил кузбассовцам, как эффектно сочетать теплые вещи.