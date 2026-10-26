Простой тест с подбородком: как вовремя распознать опасный менингит

Из-за воспаления мозговых оболочек при менингите мышцы шеи порой напрягаются так сильно, что наклонить голову вперед и дотянуться подбородком до груди становится сложно. Об этом в беседе с РИАМО рассказала невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.

– Невозможность коснуться подбородком груди, известная в клинике как ригидность мышц затылка, возникает из-за раздражения воспаленных мозговых оболочек. Патологический процесс затрагивает корешки спинномозговых нервов шейного отдела, что запускает защитное рефлекторное сокращение мускулатуры, – объяснила Демьяновская.

По словам невролога, так организм старается снизить натяжение мозговых оболочек и облегчить боль. Напряженные мышцы удерживают шею в фиксированном положении: голова может сама отклоняться назад, а при попытке опустить ее вперед ощущается выраженное сопротивление.

Чтобы поставить диагноз, нужно проверить целый набор менингеальных знаков. При этом окончательно подтвердить его позволяет только исследование спинномозговой жидкости, подчеркнула медик. Демьяновская также уточнила, что даже если шея двигается свободно, менингит не исключен. У детей первых месяцев жизни, людей пожилого возраста и пациентов с тяжелым иммунодефицитом скованности может не быть. Иногда вместо нее появляются общая вялость и головокружение.