Год выпуска авто спас кузбассовца от таможни – требовала 750 тысяч

В октябре 2022 года житель Мариинска ввёз в Россию подержанный KIA Mohave 2020 года выпуска. При оформлении документов он указал стоимость машины в размере 15,6 тысячи долларов – около 960 тысяч рублей – и уплатил необходимые таможенные пошлины.

Позже Владивостокская таможня проверила документы и решила, что автомобиль стоил дороже. В качестве доказательства ведомство представило скриншот сайта с архивными продажами машин в Южной Корее. Там аналогичный внедорожник оценивался в 34 тысячи долларов.

На этом основании таможня доначислила более 375 тысяч рублей пошлин и потребовала также уплатить пени. В общей сложности сумма претензий превысила 750 тысяч рублей.

– Житель Мариинска с требованиями не согласился, указав на отсутствие доказательств корректировки стоимости, – сообщает Мариинский городской суд.

Суд выяснил, что таможенники сравнивали его автомобиль 2020 года выпуска с машиной 2021 года. Поэтому считать их аналогичными для определения стоимости было нельзя.

Кроме того, указанная на сайте цена не являлась окончательной: к ней могли добавляться расходы на доставку автомобиля, оформление документов и участие в аукционе.

Суд пришёл к выводу, что таможня не доказала обоснованность пересмотра стоимости внедорожника, и отказал во взыскании денег с кузбассовца. Решение вступило в законную силу.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, как кузбассовец "кинул" московских коллекторов и вышел сухим из воды.