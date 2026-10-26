Ушел из дома и пропал на три дня: чем закончились поиски ребенка в Кузбассе

Вчера, 25 октября, около 13:00 мать 10-летнего мальчика обратилась в дежурную часть в Междуреченске. Она рассказала, что ее сын ушёл из дома ещё 22 октября и не вернулся.

К поискам подключились сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, уголовного розыска и участковые. Ориентировку на ребёнка передали полицейским патрулям, а также распространили через СМИ и соцсети.

Около 21:30 инспекторы ПДН обнаружили мальчика в подъезде многоэтажки в центре Междуреченска.

– Предварительно установлено, что противоправных действий в отношении него не совершалось, – уточнили в полиции Кузбасса.

В ведомстве также сообщили, что мать пропавшего привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее в Кузбассе уже был похожий случай – силовики нашли пропавшего ребенка ночью в общаге.