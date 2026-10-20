В Кузбассе силовики нашли пропавшего ребенка ночью в общаге – подробности

В Междуреченске пропал 12-летний подросток. Его начали разыскивать после обращения матери.

Ночью экипаж вневедомственной охраны получил информацию о возможном местонахождении ребенка. На поиски вместе с росгвардейцами отправился представитель подразделения по делам несовершеннолетних.

В одном из общежитий города сотрудники обнаружили пропавшего мальчика. В тот момент он находился там вместе с другим подростком.

– После установления личности и необходимых проверочных мероприятий мальчика доставили домой и передали матери, – сообщает управление Росгвардии по Кузбассу.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о жуткой статистике – в Кузбассе за месяц пропали 130 детей. Также стало известно, почему подростки так часто убегают из дома.