Туроператор сменил курс: из-за чего Новокузнецк остался без рейсов в Таиланд

Стала известна причина отмены рейсов в Таиланд из Новокузнецка. Как сообщает новокузнецкий журналист Ростислав Бардокин в своих соцсетях, туроператор Fun&Sun массово отменил рейсы AZUR air в Таиланд из российских регионов. С 21 октября турагентства получают уведомления об аннуляции туров, запланированных с начала ноября. Под сокращение попали программы из 12 городов – полностью снята Паттайя, частично Пхукет.

В Паттайю, аэропорт Утапао, больше не летят чартеры из Москвы, Самары, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга, Барнаула, Иркутска, Новокузнецка, Уфы и Хабаровска. Программа закрыта полностью на весь сезон. На Пхукет убрали рейсы из семи аэропортов: Красноярска, Перми, Владивостока, Хабаровска, Иркутска, Барнаула и Новокузнецка. Остались вылеты из Москвы, Казани, Самары, Екатеринбурга, Новосибирска и ещё шести городов.

Выяснилось, что турагенты из регионов узнали об отмене за считанные недели до старта программ. Турист из Красноярска должен был лететь в Паттайю 10 декабря – уведомление пришло 21 октября. Из Новосибирска сняли все рейсы в Паттайю с 12 ноября, из Перми – программу на Пхукет с 8 ноября.

В AZUR air подтвердили корректировки, но пояснили: изменения идут по запросу туроператоров, а не по инициативе авиакомпании. Пассажирам предложили обращаться к туроператору для переоформления.

Официальная версия Fun&Sun – анализ спроса и возможностей авиакомпаний перед сезоном. Эксперты связывают урезание программ с недавней сменой руководства туроператора. Фактически за две недели до старта рейсов их снимают, хотя туры уже проданы.

Турагенты в регионах обеспокоены сокращением выбора направлений. Из Перми сначала убрали Вьетнам, теперь большую часть Таиланда. Остались только Египет и рейсы Nordwind на Пхукет.

По данным пресс-службы аэропорта имени Б. В. Волынова, прямые рейсы в Таиланд из Новокузнецка отменены перевозчиком до конца 2026 года. Дальше ждут слоты – как только станет известно о возобновлении полётов, об этом сообщат дополнительно.