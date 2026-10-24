Прямые рейсы в Таиланд из Новокузнецка отменили

Пассажирам, планировавшим отдых в Таиланде с вылетом из Новокузнецка, придется менять маршрут. Прямые рейсы в эту страну отменены перевозчиком до конца 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта имени Б. В. Волынова.

– Прямые рейсы в Таиланд отменены перевозчиком до конца года. Дальше ждем слоты. Как станет известно о возобновлении полетов, сообщим дополнительно на официальных ресурсах, – цитирует заявление пресс-службы ТАСС.

На данный момент из Новокузнецка остались прямые международные перелеты только во Вьетнам, к побережью Южно-Китайского моря. Эти рейсы выполняет иностранный перевозчик Vietjet Air – до четырех раз в неделю в соответствии с утвержденным расписанием.