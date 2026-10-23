Всего пару минут – и батареи идеально чистые: лайфхак для быстрой уборки дома

В отопительный сезон радиаторы могут стать настоящим пылесборником, причём большая часть загрязнений скрывается там, куда редко заглядывают во время уборки. Основатель и руководитель клининговой компании CleanON Никита Юсупов рассказал журналисту VSE42.RU, как очистить батареи от пыли.

Первое правило – убирать радиаторы нужно, пока они холодные.

– Горячую воду на горячий металл лить бессмысленно – все мгновенно высыхает вместе с грязью, – рассказал специалист.

Начинать эксперт советует с сухой уборки. Сначала нужно собрать пыль пылесосом, используя узкую насадку, затем пройтись длинной щёткой между секциями батареи. Только после этого можно приступать к влажной очистке.

Особое внимание стоит уделить современным панельным радиаторам.

– У современных панельных радиаторов сверху снимается решетка, и вот там обычно лежит основная пыль, люди про нее часто даже не знают, – отметил специалист.

Есть и более простой домашний лайфхак для тех, кто не хочет тратить много времени на уборку: под батарею нужно постелить влажное полотенце, а затем продуть радиатор феном сверху.

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