Половину бутылок можно выбросить: клинер раскрыл, какие средства для уборки – пустая трата денег

О том, какие средства для уборки необходимы, а без каких можно обойтись, журналисту VSE42.RU рассказал основатель и руководитель клининговой компании CleanON Никита Юсупов.

По словам специалиста, для обычной уборки дома достаточно пяти видов средств: мягкого универсального моющего состава, жидкости для мытья посуды, средства от налёта, кухонного жироудалителя и средства для санузла – хлорсодержащего или кислородного.

Отдельное внимание эксперт советует уделить инвентарю. Хорошие микрофибровые тряпки помогут в уборке и пригодятся для разных поверхностей.

А вот специальные спреи для зеркал, ламината, плиты и смесителей зачастую оказываются лишней покупкой.

– Отдельный спрей для зеркал, ламината, плиты, смесителя – это в основном маркетинг. Почти все это отмывается тем же универсальным средством, – отметил эксперт.

Напомним, ранее кузбассовцам рассказали, как избавиться от запаха сырости в квартире и назвали самые грязные места, где чаще всего забывают убираться.