"Освежитель не спасет": как навсегда избавиться от запаха сырости дома – простой способ

Основатель и руководитель клининговой компании CleanON Никита Юсупов рассказал журналисту VSE42.RU, с чего начать борьбу с неприятным запахом в квартире.

В первую очередь необходимо найти его источник. Причиной может оказаться резиновая манжета стиральной машины, подтекающий сифон под раковиной или неисправная вентиляция. Проверить тягу можно простым способом: поднести лист бумаги к вентиляционной решётке. Если он не притягивается потоком воздуха, работу вентиляции стоит проверить.

Иногда источник запаха находится там, где его не видно. Например, плесень может появиться за шкафом, стоящим у холодной наружной стены. Поэтому важно осмотреть труднодоступные участки, особенно если запах сохраняется даже после уборки.

– Освежитель воздуха тут только замаскирует проблему, – подчеркнул эксперт.

Для решения проблемы специалист рекомендует приобрести простой гигрометр, чтобы отслеживать уровень влажности воздуха.

– По ГОСТ 30494-2011 оптимальная влажность в отопительный сезон 30-45%. Если дома стабильно за 60%, без осушителя не обойтись, – заключил Юсупов.

Напомним, ранее кузбассовцам рассказали, где в квартире годами копится жуткая грязь и какие ошибки при уборке совершают чаще всего.