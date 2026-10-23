Кузбассовцев ждет жуткая ночь: водителей предупредили об опасности

В Кузбассе ожидается ухудшение погодных условий. Судя по прогнозу, в ночь на 24 октября температура воздуха опустится до −14 градусов. Днём потеплеет до +1 градуса. Ожидается облачность и мокрый снег, а на отдельных участках дорог возможна гололедица.

Из-за перепадов температуры дорожное покрытие может стать скользким.

– Будьте внимательны и осторожны за рулем! – предупреждает ГИБДД Кузбасса.

Если на дороге возникнет сложная ситуация и потребуется помощь, автомобилистам рекомендуют обратиться в дежурную часть по телефону 8 (3842) 718-518 или набрать 02. С мобильного телефона – 102.

Для помощи направят ближайший экипаж Госавтоинспекции.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что из-за снега, ветра и гололеда в регионе возрос риск аварий – ГИБДД показала кошмар на кузбасских дорогах.