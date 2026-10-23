Чрезвычайно опасно: ГИБДД показала кошмар на кузбасских дорогах

В Кузбассе испортилась погода, а дороги в разных районах региона превратились в настоящее испытание для водителей. Снег, сильный ветер и местами гололёд – Госавтоинспекция показала, что сейчас творится на трассах, и предупредила автомобилистов об опасности.

Так, сложная обстановка наблюдается сразу на нескольких участках. На кадрах ГИБДД – улица Горная в Топках, а также трасса "Кемерово – Анжеро-Судженск" на 22-м километре.