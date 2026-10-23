Чрезвычайно опасно: ГИБДД показала кошмар на кузбасских дорогах

Из-за резкого ухудшения погодных условий на дорогах Кузбасса возрос риск возникновения аварий. Госавтоинспекция показала жуткие кадры с трасс региона.
В Кузбассе испортилась погода, а дороги в разных районах региона превратились в настоящее испытание для водителей. Снег, сильный ветер и местами гололёд – Госавтоинспекция показала, что сейчас творится на трассах, и предупредила автомобилистов об опасности.
Так, сложная обстановка наблюдается сразу на нескольких участках. На кадрах ГИБДД – улица Горная в Топках, а также трасса "Кемерово – Анжеро-Судженск" на 22-м километре.
Снег и гололедица делают поездки особенно опасными: покрытие становится скользким, а остановить автомобиль может оказаться сложнее, чем обычно. Любой резкий манёвр в таких условиях повышает риск аварии.
– Госавтоинспекция Кузбасса напоминает, что при ухудшении погодных условий необходимо снизить скорость движения, увеличить дистанцию, отказаться от резких маневров, особенно обгонов, и быть предельно внимательными и осторожными! – отметили в ведомстве.
Напомним, ранее на трассе под Кемеровом произошла массовая авария – столкнулись сразу 5 автомобилей. Синоптики предупредили кузбассовцев, что на выходных в регион придут морозы, снег и гололедица.