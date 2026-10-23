"Электричке точно быть": когда запустят новый маршрут Кемерово-Новосибирск

Кузбассовцы смогут ездить из Кемерова в Новосибирск на электричке уже в 2027 году. Об этом во время прямого эфира сообщил министр транспорта Кузбасса Константин Лопатенко.

По словам главы ведомства, сейчас между городами часто ходят автобусы, а также курсирует поезд Кемерово – Москва с остановкой в Новосибирске. Однако эти варианты не заменяют пригородную электричку.

– Именно электричка – вопрос на рассмотрении РЖД, соответствующая заявка по инициативе нашего губернатора была направлена. Этой электричке точно быть, в следующем году этот проект мы точно реализуем, – заявил Лопатенко.

Одной из причин актуальности запуска нового маршрута министр назвал второй этап реконструкции кемеровского аэропорта.

– Мы должны перенаправить пассажирские потоки, в том числе и в Новосибирск из Кемерова, – отметил глава ведомства.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что в Кузбассе изменили расписание популярной электрички.