«Путь станет быстрее»: в Кузбассе изменили расписание популярной электрички

С 25 октября пассажирам поездов между Алтайским краем и Кузбассом придётся меньше ждать пересадку на станции Артышта-II. Об изменениях сообщили в Минтрансе Кузбасса.

Так, поезд № 6226/6236 из Барнаула будет отправляться на 26 минут позже. Благодаря корректировке расписания время ожидания пересадки на электричку до Новокузнецка сократится с более чем часа до 36 минут.

Новый график движения по местному времени:

10:27 – отправление из Барнаула;

14:43 – прибытие на станцию Артышта-II;

15:19 – отправление электрички № 6942 в Новокузнецк;

17:35 – прибытие в Новокузнецк.

– Важно: Электричка №6942 из Артышта-II в Новокузнецк отправляется в то же время, что и раньше. Мы просто подогнали под нее утренний рейс из Барнаула, – уточнили в ведомстве.

В обратном направлении пассажирам также оставили удобную пересадку. Поезд из Новокузнецка прибывает на станцию Артышта-II в 14:52, а состав до Барнаула отправляется в 15:27. Ждать приходится 35 минут.

Отмечается, что ежедневно этими поездами пользуются около 3 тысяч человек. Теперь поездки между регионами станут немного удобнее.

Пассажирам рекомендуют перед отправлением проверить актуальное расписание в приложении "РЖД Пассажирам" или на сайте "Кузбасс-пригород".

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что в Кузбассе с 1 октября 2026 года изменили расписание пригородных поездов.