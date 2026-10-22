«Путь станет быстрее»: в Кузбассе изменили расписание популярной электрички

С 25 октября пассажирам поездов между Алтайским краем и Кузбассом придётся меньше ждать пересадку на станции Артышта-II. Об изменениях сообщили в Минтрансе Кузбасса.
Так, поезд № 6226/6236 из Барнаула будет отправляться на 26 минут позже. Благодаря корректировке расписания время ожидания пересадки на электричку до Новокузнецка сократится с более чем часа до 36 минут.
Новый график движения по местному времени:
- 10:27 – отправление из Барнаула;
- 14:43 – прибытие на станцию Артышта-II;
- 15:19 – отправление электрички № 6942 в Новокузнецк;
- 17:35 – прибытие в Новокузнецк.
– Важно: Электричка №6942 из Артышта-II в Новокузнецк отправляется в то же время, что и раньше. Мы просто подогнали под нее утренний рейс из Барнаула, – уточнили в ведомстве.
В обратном направлении пассажирам также оставили удобную пересадку. Поезд из Новокузнецка прибывает на станцию Артышта-II в 14:52, а состав до Барнаула отправляется в 15:27. Ждать приходится 35 минут.
Отмечается, что ежедневно этими поездами пользуются около 3 тысяч человек. Теперь поездки между регионами станут немного удобнее.
Пассажирам рекомендуют перед отправлением проверить актуальное расписание в приложении "РЖД Пассажирам" или на сайте "Кузбасс-пригород".
Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что в Кузбассе с 1 октября 2026 года изменили расписание пригородных поездов.