Священник рассказал, могут ли неверующие попасть в рай

По мнению иерея Филиппа Ильяшенко, клирика храма Святителя Николая Мирликийского в Кузнецах, неверующему человеку нельзя попасть в Царствие Небесное. Священник пояснил: одних добрых поступков и соблюдения моральных норм недостаточно, чтобы быть уверенным в спасении души. Об этом он рассказал в беседе с изданием "Абзац".

Впрочем, заранее назвать всех, кто окажется в раю, люди не могут, уточнил иерей. Воля Создателя не ограничивается тем, как человек понимает правила.

– Спасение – это дело Божье, сам человек спастись не может. При этом спасение остается тайной: нет формальных условий, зафиксировав которые, можно быть уверенным в успехе. Обо всем этом мы точно узнаем только на Страшном суде, – сказал священник.

По его словам, если исходить из прямого указания о крещении, ответ на вопрос о спасении неверующих будет отрицательным. Но кому и каким образом даровать спасение, решает Господь Бог, а Его возможности ничем не ограничены, добавил иерей.