В стиле "Тройного форсажа": в Кемерове продают навороченный Ford Mustang за 3,4 млн

В Кемерове продают оранжевый Ford Mustang 2019 года. Автомобиль напоминает маслкар из фильма "Тройной форсаж: Токийский дрифт", которому в 2026 году исполнилось 20 лет. Об этом сообщает Авито Авто.

В финале фильма главный герой Шон Босуэлл выходит на заезд против "короля дрифта" на Ford Mustang 1967 года. По сюжету в американский автомобиль установили японский двигатель от Nissan Skyline GT-R. У кемеровского экземпляра другая техническая "начинка" и внешний вид.

Так, продаваемый Mustang выпущен после рестайлинга шестого поколения, который состоялся в 2017 году. Под капотом у него турбированный двигатель объёмом 2,3 литра мощностью 317 лошадиных сил. Он работает в паре с автоматической коробкой передач, привод – задний. В фильме же использовались шестицилиндровый мотор и механическая коробка передач.

Отличается и окраска: вместо тёмно-зелёного кузова с белыми полосами в стиле Shelby у кемеровской машины ярко-оранжевый цвет. Из доработок установлена выхлопная система Borla.

По данным объявления, автомобиль собрали в США, а в Россию привезли из Китая. Пробег составляет 42 тысячи километров. По словам продавца, Mustang эксплуатировали только летом. При этом некоторые детали перекрашены.

Отмечается, что сиденья оснащены подогревом и вентиляцией, есть автозапуск, меню переведено на русский язык. В комплект входят два ключа, летние и зимние шины.

За навороченный автомобиль продавец просит 3,4 млн рублей.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что в Кемерове продают подземное помещение, которое, по словам продавца, идеально подойдет для дата-центра.