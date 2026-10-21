"Идеально для дата-центра": в Кемерове выставили на продажу подземного гиганта за 30 млн

В Кемерове на улице Терешковой продают подземное помещение площадью 900 квадратных метров. Информация об этом появилась на популярном сайте объявлений.

– Oбъeкт изнaчaльнo поcтpoeн с пoвышeнными тpебованиями к зaщите и идeально пoдxодит для paзмещeния Цeнтpa Обpаботки Дaнных (ЦОД), cepвeрных клаcтеров, защищенного архива или резервного узла связи, – написано в объявлении.

По информации продавца, помимо подземного помещения в комплекс также входит земельный участок площадью 14 соток. Оба объекта находятся в частной собственности.

Главная особенность помещения – массивные бетонные конструкции. Перекрытие состоит из 50-сантиметрового слоя монолитного бетона, сверху находится ещё метр грунта. Стены также выполнены из толстого бетона. По задумке продавца, такая конструкция обеспечивает дополнительную защиту, шумоизоляцию и помогает поддерживать стабильный микроклимат.

Кроме того, в помещении предусмотрена отдельная зона для дизельного генератора, а также вентиляционные шахты.

Стоимость всего имущественного комплекса составляет 30 миллионов рублей.

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