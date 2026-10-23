Сколько зарабатывают шахтеры в Кузбассе – данные Минуглепрома

Минуглепром Кузбасса опубликовал актуальные данные по основным показателям отрасли.

– Среднемесячная заработная плата работников угольной отрасли по основному виду деятельности составила 119 853 рубля, что выше на 3% аналогичного периода 2025 года, – сообщает ведомство.

В угольной отрасли региона в среднем работают 80 671 человек. В эту численность входят сотрудники предприятий по добыче и переработке угля, но не работники вспомогательных производств.

Также в министерстве сообщили о производительности труда: в среднем на одного рабочего по добыче угля приходится 235,5 тонны угля в месяц.

Напомним, в прошлом месяце, по данным Минуглепрома Кузбасса, средняя зарплата шахтеров в регионе была меньше. Также стало известно, что гендиректора скандальной кузбасской шахты поместили под домашний арест – долг по зарплате превысил 807 млн рублей.