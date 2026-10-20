Заглянете туда – и ужаснетесь: где в квартире годами копится жуткая грязь – список мест

Во время генеральной уборки специалисты регулярно находят места, которые хозяева квартир месяцами оставляют без внимания. Основатель и руководитель клининговой компании CleanON Никита Юсупов рассказал журналисту VSE42.RU, где чаще всего забывают убирать.

По словам эксперта, одна из распространенных проблем – толстый слой пыли на шкафах и холодильнике. Также во время уборки обнаруживают забитые пылью решетки вентиляции и жирные фильтры вытяжек.

Еще одно место, которое часто остается без внимания, – резинка стиральной машины. На ней может появляться черный налет.

– Под ванну не заглядывают годами, – рассказал специалист.

Не всегда регулярно очищают и поверхности, к которым прикасаются каждый день. Речь о дверных ручках и выключателях: их, как отмечает эксперт, протирают в лучшем случае раз в месяц.

Напомним, ранее Никита Юсупов рассказал кузбассовцам, сколько раз и как нужно мыть окна осенью, а также назвал распространенные ошибки при уборке.