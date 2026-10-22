Из колодца - на волю, из цепи - к хозяйке: как прошли будни у спасателей Новокузнецка

Спасатели Новокузнецка рассказали, чем запомнились минувшие дни. Как сообщает Управление по защите населения и территории города, больше всего в работе было связано с животными – пришлось дважды выручать собак.

19 октября поступило сообщение из Заводского района. Собака застряла лапой в цепи. Спасатели приехали на место и с помощью аварийно-спасательного инструмента освободили животное.

– Собака не пострадала и была передана хозяйке, – отметили спасатели.

20 октября поступил ещё один вызов – собака упала в открытый колодец. Прибыв на место, спасатели провели разведку и нашли животное в колодце ливневой канализации. С помощью аварийно-спасательного инструмента собаку извлекли и выпустили на волю.

Ранее VSE42.RU сообщал, как спасатели Новокузнецка уже выручали животных из передряг – и тогда без специнструмента не обошлось.