Пушистые авантюристы: кого спасали новокузнецкие спасатели на этой неделе

Как сообщили в Управлении по защите населения и территории Новокузнецка, за прошедшую неделю местные спасатели не только выезжали на реальные происшествия, но и готовились к возможным ЧС.

10 октября в Новоильинском районе понадобилась помощь животному. Собака свалилась в глубокий колодец ливневой канализации. Спасатели спустились к ней с альпинистским снаряжением и подняли наверх. Животное не пострадало – его вернули хозяину.

11 октября в Заводском районе спасали уже кота. Питомец застрял на дереве. Спасатели приставили выдвижную лестницу, сняли кота и отдали заявителю.

Кстати, это не первый раз, когда новокузнецкие спасатели приходят на помощь животным. Ранее VSE42.RU сообщал, как они вытаскивали кота из вентиляции и доставали мужчину, провалившегося в колодец.