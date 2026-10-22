Три миллиона бактерий и клещи: как несвежее постельное белье угрожает вашей коже

Как рассказала врач-косметолог, анестезиолог-реаниматолог высшей категории Светлана Артемова в беседе с "Радио 1", несвежее постельное белье провоцирует дерматит, экзему и акне. За ночь человек выделяет до 1,5 литров пота и теряет миллион клеток эпидермиса. Ткань впитывает эти выделения, кожное сало и остатки косметики. В результате создается идеальная среда для пылевых клещей и бактерий.

– На наволочке, которую не стирали неделю может скапливаться около 3 миллионов бактерий на квадратный сантиметр, включая золотистый стафилококк, – предупредила медик.

По ее словам, контакт с такой тканью воспаляет поры и замедляет регенерацию кожи.

Рекомендации эксперта для защиты кожи:

Меняйте постельное белье минимум раз в неделю.

При жирной коже и акне меняйте наволочки каждые 2–3 дня.

Стирайте белье при температуре от 60 градусов – это гарантированно уничтожит клещей и бактерии.

Меняйте белье чаще при кожных заболеваниях, сильном потоотделении или если с вами спят питомцы.

С подходящим одеялом спится лучше: важно, чтобы под ним было удобно, не жарко и не холодно. А вот неудачный вариант может привести к повышенной потливости и даже вызвать аллергию. О том, какие ошибки делают почти все при выборе одеяла, рассказали в URA.RU.