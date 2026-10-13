Забудьте о сложном уходе: косметолог назвала основу здоровой и красивой кожи

Гладкая кожа без ранних морщин – мечта многих, однако универсального эликсира молодости не существует. На состояние кожи влияют наследственность, возраст и повседневный уход. О том как он должен выглядеть врач-косметолог и дерматолог Натэла Гришина рассказала в беседе с "Радио 1".

По словам специалиста, важную роль во внешнем виде кожи играет генетика.

– Красивая кожа – это генетика. Многие забывают, что кожа – самый большой орган человека. Первые морщинки появляются у всех в разном возрасте: у кого-то в 20 лет, у кого-то в 30. А у людей с проблемной кожей с подросткового возраста могут появляться высыпания, рубцы, воспалительная фрагментация, – объяснила эксперт.

При этом наследственность – не единственный фактор, который определяет состояние кожи. По мнению косметолога, важно не перегружать ее многочисленными процедурами и не превращать уход в бесконечный эксперимент с косметическими средствами.

– Важен гигиенический этап: вода, после которой следует использовать тоник или лосьон, нанести легким крем. Это восстановит баланс водно-жировой мантии, не даст коже потерять влагу, – поделилась дерматолог.

Также специалист добавила, что немаловажную роль играет водный баланс и полноценный сон.

Напомним, ранее кузбассовцам рассказывали, как должен выглядеть правильный уход за руками осенью.