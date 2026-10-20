В Кузбассе обнаружили подозрительную рекламу комиссионки – владельца наказали

Кемеровское УФАС обнаружило нарушение в рекламе, размещенной на рекламных конструкциях в комиссионном магазине "Smart". Оказалось, что в ней продвигались услуги по выдаче денег под залог.

– УФАС установило, что владелец магазина является рекламодателем финансовых услуг. При этом он не является лицом, которое вправе осуществлять профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, – подчеркнули в ведомстве.

По закону рекламировать услуги по предоставлению займов могут только те, кто имеет соответствующее право. Ответственность за нарушение требований несет рекламодатель.

Теперь управление намерено применить к владельцу комиссионки меры административного воздействия в соответствии с КоАП РФ.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что Кемеровское УФАС разоблачило рекламу банка.