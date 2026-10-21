В Кемерове готовы две шикарные многоэтажки – где они находятся

В Заводском районе Кемерова готовы две многоэтажки, сообщает в среду областное министерство строительства. Оба прошли итоговые проверки о соответствии построенного объекта, осталось дождаться разрешения на ввод в эксплуатацию.

Первый из этих домов – 16-этажка в микрорайоне №55 на улице Космической, 5 – в ЖК "Кузнецкий". В доме 111 квартир и 29 кладовых.

Второй дом – 15-этажка на улице Дружбы, 10 в микрорайоне №15, в ЖК "7 высот". В нём 119 квартир и 26 кладовых.

С начала года в Кузбассе построено 446,7 тыс. кв. метров жилья, из них 104,5 тыс. – в многоквартирных домах

Напомним, недавно в Центральном районе достроили жилой дом № 30Б. Он находится в микрорайоне 7Б, на ул. 1-я Заречная.