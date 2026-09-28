В Кемерове и Новокузнецке достроили шикарные многоэтажки – где они

В Кузбассе введены в эксплуатацию два многоквартирных дома – по одному в областном центре и южной столице.
В Кемерове и Новокузнецке готовы две многоэтажки, сообщает в понедельник, 28 сентября, областное министерство строительства.
Так, в Центральном районе Кемерова построен жилой дом № 30Б. Он находится в микрорайоне 7Б, на ул. 1-я Заречная, 13 к1.
– Это 17‑этажное здание с 1 подземным этажом, рассчитанное на 159 квартир. Объект также прошёл проверку и соответствует всем требованиям проектной документации, – сказали в минстрое.
В Новоильинском районе Новокузнецка готов дом № 18. Это 10‑этажное здание (с подземным этажом), состоящее из четырёх секций и 180 квартир.
Напомним, в октябре в Кемерове достроят 25-этажный небоскрёб в заискитимье. А в Кировском достроивают 15-этажный дом – впервые в истории района.