Общество

В Кемерове и Новокузнецке достроили шикарные многоэтажки – где они

В Кузбассе введены в эксплуатацию два многоквартирных дома – по одному в областном центре и южной столице.

В Кемерове и Новокузнецке готовы две многоэтажки, сообщает в понедельник, 28 сентября, областное министерство строительства.

Так, в Центральном районе Кемерова построен жилой дом № 30Б. Он находится в микрорайоне 7Б, на ул. 1-я Заречная, 13 к1.

– Это 17‑этажное здание с 1 подземным этажом, рассчитанное на 159 квартир. Объект также прошёл проверку и соответствует всем требованиям проектной документации, – сказали в минстрое.

В Новоильинском районе Новокузнецка готов дом № 18. Это 10‑этажное здание (с подземным этажом), состоящее из четырёх секций и 180 квартир.

Напомним, в октябре в Кемерове достроят 25-этажный небоскрёб в заискитимье. А в Кировском достроивают 15-этажный дом – впервые в истории района.

Фото: Министерство строительства Кузбасса
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