Храпите до гипертонии? Врач рассказала, когда храп становится поводом для тревоги

Как рассказала медик в беседе с NEWS.ru, повышенное артериальное давление у человека, который храпит, может быть признаком возросшей стрессовой нагрузки. Она отметила, что иногда за таким состоянием стоит синдром обструктивного апноэ во сне.

– Связь между синдромом обструктивного апноэ во сне и артериальной гипертензией хорошо изучена. Каждый эпизод временной остановки дыхания сопровождается активацией симпатической нервной системы – той части, которая участвует в реакции организма на стресс, – сказала врач.

В таком случае сердце начинает биться чаще, а тонус сосудов растёт. Если за ночь такие остановки повторяются много раз и это происходит ночь за ночью, нагрузка на организм становится хронической, предупредила Ревкова.