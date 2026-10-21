Здоровье

Храпите до гипертонии? Врач рассказала, когда храп становится поводом для тревоги

По словам российского терапевта Елены Ревковой, если храп сопровождается высоким давлением, организм может испытывать повышенный стресс.

Как рассказала медик в беседе с NEWS.ru, повышенное артериальное давление у человека, который храпит, может быть признаком возросшей стрессовой нагрузки. Она отметила, что иногда за таким состоянием стоит синдром обструктивного апноэ во сне.

– Связь между синдромом обструктивного апноэ во сне и артериальной гипертензией хорошо изучена. Каждый эпизод временной остановки дыхания сопровождается активацией симпатической нервной системы – той части, которая участвует в реакции организма на стресс, – сказала врач.

В таком случае сердце начинает биться чаще, а тонус сосудов растёт. Если за ночь такие остановки повторяются много раз и это происходит ночь за ночью, нагрузка на организм становится хронической, предупредила Ревкова.

Фото: VSE42.RU
Автор: Екатерина Редькина
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