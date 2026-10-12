Эти ошибки совершают все: как тратить на уборку дома меньше времени – рабочие советы

Основатель и руководитель клининговой компании CleanON Никита Юсупов рассказал журналисту VSE42.RU о распространенных ошибках, которые допускают при наведении порядка дома.

По словам специалиста, многие начинают уборку с пола, а затем переходят к полкам, шкафам и другим поверхностям. В результате пыль снова оседает внизу, и приходится мыть полы повторно.

Юсупов советует двигаться в обратном порядке: сначала очищать верхние поверхности, затем мебель и только после этого мыть пол. Так не придется выполнять одну и ту же работу дважды.

Еще одна распространенная ошибка – сразу вытирать чистящее средство после нанесения. Как отметил эксперт, химия так не работает.

– Чтобы был эффект, ей нужно хотя бы пару минут полежать на поверхности, а дезсредству иногда и дольше, – уточнил специалист.

Продолжительность выдержки зависит от конкретного состава и задачи, поэтому эксперт рекомендует внимательно читать инструкцию производителя на упаковке.

Особую тревогу у клинеров вызывает привычка смешивать "Белизну" с кислотными средствами для чистки унитазов. Эта грубая ошибка может привести к трагическим последствиям.