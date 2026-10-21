"Риск внезапной смерти": в Кузбассе врач назвал болезнь, которую легко перепутать с ОРВИ

Главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов рассказал в своем телеграм-канале о болезни, которую можно перепутать с ОРВИ.

Речь идет о синдроме Кавасаки – остром воспалительном заболевании, которое поражает стенки кровеносных сосудов и может привести к тяжелым осложнениям со стороны сердца.

Точная причина синдрома Кавасаки до сих пор неизвестна. Специалисты предполагают, что его развитие может быть связано с генетической предрасположенностью и перенесенными вирусными или бактериальными инфекциями. Чаще всего заболевание встречается у детей младше пяти лет.

– Главная опасность: без лечения у 15–25% детей формируются аневризмы коронарных артерий, а это риск тромбоза, инфаркта и внезапной смерти, – подчеркнул врач.

При этом симптомы могут пройти самостоятельно за несколько недель, но повреждения сосудов способны сохраниться.

Один из главных признаков заболевания – лихорадка, которая держится пять дней и дольше без очевидной причины. Также у ребенка могут покраснеть оба глаза, увеличиться лимфоузлы и появиться сыпь. Среди характерных симптомов – яркие потрескавшиеся губы, "малиновый" язык, покраснение и отек ладоней и стоп. Позже кожа на пальцах может начать шелушиться.

Однако заболевание не всегда проявляется всеми перечисленными признаками. Существуют и неполные формы синдрома Кавасаки, при которых симптомов меньше.

Как отмечает токсиколог, при этой болезни госпитализация обязательна – чем раньше диагностируют, тем меньше будет осложнений.

– Если ребенок заболел на первый взгляд "легким" ОРВИ – не занимайтесь самолечением, обязательно проконтролируйте со специалистом, – заключил врач.

Напомним, ранее токсиколог назвал самый опасный препарат для детей при ОРВИ.