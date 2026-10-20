Отек мозга и кома: в Кузбассе врач назвал самый опасный для детей препарат при ОРВИ

Аспирин при гриппе и ОРВИ может быть опасен для детей из-за риска редкого, но тяжёлого осложнения – синдрома Рея. Он поражает печень и мозг и способен привести к необратимым последствиям. Об этом предупредил главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов в своем телеграм-канале.

Синдром Рея – это опасное состояние, при котором на фоне вирусной инфекции и приёма аспирина нарушается работа клеток печени, а также может развиваться отёк мозга.

– Типичная картина: ребёнок уже идёт на поправку после гриппа или ветряной оспы, и вдруг начинается неукротимая рвота, затем меняется сознание – сонливость, возбуждение, спутанность, кома. Летальность в ранних описаниях достигала 42%. Даже у выживших возможны стойкие неврологические последствия, – подчеркнул врач.

Сегодня синдром Рея встречается крайне редко. Однако это не означает, что риск полностью исчез: редкость осложнения во многом связывают с тем, что аспирин перестали широко применять для снижения температуры у детей.

– Ребёнок с температурой – смотрите на состав. Есть "аспирин" или "ацетилсалициловая кислота" – отложите. Используйте парацетамол или ибупрофен, – посоветовал токсиколог.

Напомним, ранее Константин Сиворонов рассказал кузбассовцам, как кофе и чай мешают лечению анемии.