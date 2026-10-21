Прощай, барбершоп: HR-эксперт назвала суровые профессии без бородачей

В беседе с изданием "Абзац" специалист объяснила, что пилотам, пожарным и военным нельзя носить бороду. По её словам, дело прежде всего в безопасности: растительность на лице может мешать работе защитного оборудования.

– Основная причина у нас в большинстве случаев – невозможность обеспечить герметичность средств индивидуальной защиты (СИЗ). Главная причина у пилотов – необходимость использования кислородной маски в экстренных ситуациях. И здесь как раз бороды нарушают герметичность прилегания, это недопустимо для работы, – рассказала Лоикова.

У спасателей и пожарных похожая история: они пользуются аппаратами, для которых тоже важно плотное прилегание к лицу. Растительность может нарушить эту герметичность.

Эксперт уточнила, что похожие правила могут распространяться и на военнослужащих. Также она отметила: там, где предъявляют повышенные требования к санитарии, запрет на бороду соблюдают строго. Это касается, в частности, хирургии, реанимации и предприятий, выпускающих продукты питания.